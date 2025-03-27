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Появилась информация об уничтожении комбата механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» Александра Мельникова. Об этом сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«Уничтожен Русской Армией на Покровском направлении», — написал военкор.

«Холодный яр» — это 93-я отдельная механизированная бригада, соединение в составе Сухопутных войск Украины. Элитные бойцы бригады в начале спецоперации держали оборону на артемовском направлении, но потерпели крах.

Ранее командование ВСУ передислоцировало в район Красноармейска (украинское название — Покровск) часть элитного подразделения беспилотных летательных аппаратов «Птицы Мадьяра». Они тщетно пытаются сохранить свои позиции.