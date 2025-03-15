ВСУ перебросили элитный спецбатальон «Птицы Мадьяра» под Красноармейск
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Командование ВСУ передислоцировало в район Красноармейска (украинское название — Покровск) часть элитного подразделения беспилотных летательных аппаратов «Птицы Мадьяра», сообщает ТАСС.
«Под Красноармейск перебросили часть батальона БПЛА Мадьяра для усиления украинских сил в этом районе», — заявили в российских силовых структурах.
Собеседник агентства добавил, что украинские силы при помощи спецбатальона предпринимают отчаянные усилия, чтобы сохранить оборонительные позиции на красноармейском участке фронта и предотвратить дальнейшее продвижение российских войск.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении киевской операции в Курской области в связи с выполнением поставленных задач. По его словам, сегодня бойцам ВС РФ будет сложно вновь предпринять попытку освобождения Покровска.