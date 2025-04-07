ВСУ заминировали кладбища при отступлении из Курской области

Украинские войска минировали кладбища в Курской области, когда отступали с временно занятых позиций в регионе. Разминированием территорий занимаются бойцы «БАРС-Курск», сообщает ТАСС .

По словам командира инженерно-саперного взвода с позывным Мирон, его подчиненные ежедневно проводят работы по разминированию курских территорий. Саперы также советовали местным жителям не посещать могилы близких на Пасху, поскольку в этих местах еще могут находиться украинские взрывные устройства.

«Мы каждый день занимаемся обнаружением этих предметов в разных местах, начиная от обочин, полей, домов. Сегодня мы ездили на кладбище, где тоже было найдено несколько взрывчатых веществ», — сказал Мирон.

Между тем украинские военные обстреляли курское село Попово-Лежачи. По населенному пункту выпустили 12 снарядов из танков «Булат».