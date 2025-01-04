ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне «Востока» Спецоперация сегодня в 04:23

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что ВСУ за сутки потеряли более 180 военнослужащих и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пишет РИА Новости.

Отмечается, что были ликвидированы боевая машина пехоты Вооруженных сил Украины, 5 автомобилей и пункт управления беспилотной авиации. Речь идет о районах Константинополя, Великой Новоселки, Времевки, Шевченко, Вишневого, Новополя и Нескучного.