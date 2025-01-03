Минобороны показало момент ликвидации бронемашины ВСУ под Харьковом

Бойцы группировки войск «Север» с помощью разведывательного беспилотника нашли в Харьковской области бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) с живой силой и ликвидировали ее. Этот момент попал на видео, которое обнародовало Минобороны РФ .

На опубликованных кадрах видно, как противник готовится к перемещению из локации, в которой находился. В этот момент с применением FPV-дрона нанесен точный удар, в итоге и бронированная машина, и скопление живой силы ликвидированы.

У противника не было шансов оказать сопротивление. Российские военные действовали слаженно и быстро.

Ранее в Сети было опубликовано видео уничтожения пикапа ВСУ под Харьковом. Вражеский объект также обнаружили и ликвидировали с помощью дрона.