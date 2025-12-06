ВСУ за ночь обстреляли Рязанскую область с помощью 29 дронов

сегодня в 10:24

За прошедшую ночь над Рязанской областью было нейтрализовано 29 украинских беспилотных летательных аппаратов. Жертв удалось избежать, но без разрушений не обошлось, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

В результате ночного обстрела один жилой многоквартирный дом получил повреждения — на крыше произошло возгорание, которое было быстро потушено. Никто из жильцов не пострадал.

Также зафиксировано падение обломков на территорию промышленного объекта. В этом случае жертв также удалось избежать, серьезных разрушений не зафиксировано.

В настоящее время все экстренные службы работают на местах падения обломков сбитых дронов, производится оценка нанесенного материального вреда.

«Если вы увидели обломок — не приближайтесь! Отойдите минимум на сто метров и позвоните по телефону 112», — призвал население региона Малков.

Ранее о ночном обстреле рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, над регионом дежурными средствами ПВО было ликвидировано 27 дронов. Из населения никто не пострадал, но есть разрушения в зданиях.

