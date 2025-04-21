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Дежурные средства ПВО вечером 21 апреля в небе над Крымом сбили сразу пять беспилотников, сообщили в Минобороны РФ .

Представители киевского режима пытались атаковать Крым в период с 20:00 до 20:40 по московскому времени. Все вражеские объекты были ликвидированы.

Известно, что для очередной атаки Вооруженные силы Украины задействовали беспилотники самолетного типа.

На момент публикации заметки информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что американская администрация поставила Украине условие — признать Крым российским. По данным осведомленных источников, этот шаг может ускорить наступление мира в украинском конфликте.