ВСУ выпустили два натовских снаряда по Горловке
ВСУ выпустили два снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства Донецкой Народной Республике по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.20 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка.
Ранее в Горловке Донецкой Народной Республике жилой массив «Комсомолец» подвергся обстрелу со стороны военных формирований Украины (ВФУ), пострадали девять человек.