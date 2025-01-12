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ВСУ выпустили два натовских снаряда по Горловке

ВСУ выпустили два снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства Донецкой Народной Республике по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.20 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка.

Ранее в Горловке Донецкой Народной Республике жилой массив «Комсомолец» подвергся обстрелу со стороны военных формирований Украины (ВФУ), пострадали девять человек.