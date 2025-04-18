сегодня в 11:17

ВСУ впервые пытались ударить по морскому порту Оля в Астраханской области

Украинские боевики в первый раз с начала спецоперации пытались нанести удар по морскому порту Оля в Астраханской области. Они сделали это, чтобы попробовать нарушить цепочку отправки зерна, а также иных грузов из РФ в Иран, остальные страны, сообщает SHOT .

Противник пытался атаковать морской порт Оля с помощью беспилотника самолетного типа PD-2. БПЛА уничтожили у правого берега.

Разрушений и пострадавших нет.

Порт Оля применяют для перегрузки металлопроката, а также оборудования, зерна и иных товаров. Объект логистики находится в дельте реки Волга в Астраханской области.

Ранее средства ПВО атаковали пять регионов России с помощью 56 беспилотников. 27 из них ликвидировали над Воронежской областью.