ВСУ впервые применили беспилотники «Лисица» во время атаки на Елабугу

Украинские военнослужащие впервые применили беспилотники самолетного типа А-22 «Лисица» для атак на Елабугу в Республике Татарстан, сообщает SHOT .

Накануне дежурные средства ПВО обнаружили и ликвидировали минимум 4 украинских беспилотника самолетного типа в Елабуге. При этом один из вражеских дронов успел сбросить ФАБ-100 весом 100 кг на территорию одного из городских предприятий. Были эвакуированы свыше 1,5 тыс. сотрудников.

Это первый случай с начала СВО, когда украинская «Лисица» попыталась сбросить авиабомбу, а не уничтожить цель, как дрон-камикадзе.

Беспилотник А-22 может пролететь более 2 тыс. км и вернуться при заложенном маршруте и увеличенном объеме топлива. При этом из-за крупных габаритов беспилотник уязвим для ПВО.