Атака на Елабугу: жители сообщили об уничтожении нескольких беспилотников

Четыре беспилотника самолетного типа ВСУ сбили в небе над Елабугой

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали минимум четыре украинских беспилотника самолетного типа в Елабуге в Татарстане, сообщает SHOT .

Дроны ВСУ были уничтожены в среду днем вблизи завода особой экономической зоны «Алабуга».

Опубликовано видео уничтожения беспилотника. Его поразила ПВО, после чего дрон взорвался в небе.

Украинские военнослужащие пытались атаковать Елабугу при помощи дронов UJ-22 Airbone. Информации о пострадавших или разрушениях в результате атаки ВСУ не поступало. По словам местных жителей, украинские беспилотники летели на низкой высоте и были оперативно уничтожены.