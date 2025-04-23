Атака на Елабугу: жители сообщили об уничтожении нескольких беспилотников
Четыре беспилотника самолетного типа ВСУ сбили в небе над Елабугой
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали минимум четыре украинских беспилотника самолетного типа в Елабуге в Татарстане, сообщает SHOT.
Дроны ВСУ были уничтожены в среду днем вблизи завода особой экономической зоны «Алабуга».
Опубликовано видео уничтожения беспилотника. Его поразила ПВО, после чего дрон взорвался в небе.
Украинские военнослужащие пытались атаковать Елабугу при помощи дронов UJ-22 Airbone. Информации о пострадавших или разрушениях в результате атаки ВСУ не поступало. По словам местных жителей, украинские беспилотники летели на низкой высоте и были оперативно уничтожены.