ВСУ в Курской области перешли на круглосуточное применение дронов «Баба-Яга»
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Вооруженные силы Украины усилили оборону села Горналь в Курской области, активно используя различные типы беспилотников, пишет ТАСС.
Как сообщили агентству в российской группировке войск «Север», противник применяет БПЛА для нарушения логистики и сдерживания наступления российских подразделений.
Особое внимание привлекает переход ВСУ на круглосуточное использование тяжелого дрона «Баба-Яга», который ранее применялся только в ночное время. Этот факт, по словам российских военных, свидетельствует о крайней степени напряжения сил украинской стороны на данном участке фронта.
22-й и 30-й полки ВС РФ продолжают продвижение в окрестностях населенного пункта, встречая ожесточенное сопротивление.
Ранее сообщалось об уничтоженных иностранных наемниках ВСУ в Харьковской области.