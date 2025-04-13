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ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области

Как сообщили агентству в российской группировке войск «Север», противник применяет БПЛА для нарушения логистики и сдерживания наступления российских подразделений.

Особое внимание привлекает переход ВСУ на круглосуточное использование тяжелого дрона «Баба-Яга», который ранее применялся только в ночное время. Этот факт, по словам российских военных, свидетельствует о крайней степени напряжения сил украинской стороны на данном участке фронта.

22-й и 30-й полки ВС РФ продолжают продвижение в окрестностях населенного пункта, встречая ожесточенное сопротивление.

Ранее сообщалось об уничтоженных иностранных наемниках ВСУ в Харьковской области.