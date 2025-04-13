За сутки уничтожены две штурмовые группы и техника ВСУ под Харьковом

сегодня в 05:59

В ходе боевых действий в Купянском районе Харьковской области российские военные ликвидировали две штурмовые группы иностранных наемников, сообщает ТАСС .

Иностранцы воевали в составе отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Иван Бигма.

Всего за сутки уничтожено около 250 военнослужащих ВСУ, ликвидированы боевая бронированная машина, восемь автомобилей, выведены из строя три артиллерийских орудия и три станции РЭБ

Операция проводилась в лесном массиве, где были обнаружены и нейтрализованы иностранные наемники.

Ранее сообщалось о размере «вознаграждения» иностранным наемникам ВСУ в Курской области.