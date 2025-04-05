Гагин: ВСУ говорят о покидании Красноармейска в ДНР, у них адское положение

ВСУ в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике обсуждают покидание населенного пункта. Причина в том, что в нем для них сделали «настоящий ад», рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

У ВСУ были нарушены логистические пути снабжения группировки. Оно все еще продолжается, но затруднено. Пока противник еще может отступить, отметил Гагин.

Он добавил, что, согласно данным от местных жителей, бойцы ВСУ в диалогах обсуждают вопрос покидания Покровска. Солдаты противника, стоящие в населенном пункте, не хотят «драться» за него. Они осознают, что обречены.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что командование ВСУ задействовало женщин в качестве штурмовиков в ряде направлений в Донецкой Народной Республике.