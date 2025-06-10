ВСУ ударили по заправке в Белгороде, есть пострадавшие

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Украинские силы нанесли удар по автозаправке в Белгороде

Украинские военнослужащие нанесли удар по автозаправочной станции (АЗС) на территории Белгорода, сообщает Baza .

ЧП произошло во вторник днем на заправке Teboil на Сумской улице. По предварительной информации, в результате атаки ВСУ есть пострадавшие мирные жители.

В настоящее время на месте происшествия работают городские экстренные службы.

Ранее ребенок пострадал после падения обломков беспилотника в Белгороде. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.