ВСУ ударили по заправке в Белгороде, есть пострадавшие
Украинские силы нанесли удар по автозаправке в Белгороде
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Украинские военнослужащие нанесли удар по автозаправочной станции (АЗС) на территории Белгорода, сообщает Baza.
ЧП произошло во вторник днем на заправке Teboil на Сумской улице. По предварительной информации, в результате атаки ВСУ есть пострадавшие мирные жители.
В настоящее время на месте происшествия работают городские экстренные службы.
Ранее ребенок пострадал после падения обломков беспилотника в Белгороде. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.