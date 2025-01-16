ВСУ ударили по селам в Белгородской области, есть разрушения

Белгородская область пережила новую серию ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что жертв и травмированных в результате обстрелов нет, но есть разрушения.

Атаки беспилотников привели к повреждению объекта связи в селе Репяховка Краснояружского района. В соседней Графовке два дрона атаковали промышленный ангар и нарушили электроснабжение, из-за чего улицы погрузились во тьму.

Также разрушения зафиксированы в двух населенных пунктах Шебекинского округа. Пять домов в Ржевке пострадали от обстрела — в них оказались повреждены стекла и крыши. Кроме того, пострадали хозяйственные постройки и две легковые машины. В Новой Таволжанке артиллерийский снаряд нанес ущерб четырем домовладениям — разрушены надворные строения и ограждения, в одном из зданий поврежден оконный проем.

Ранее Гладков сообщил, что в небе над Белгородской областью сбили вражеские воздушные цели. В результате обстрела со стороны киевского режима пострадал один местный житель.