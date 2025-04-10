ВСУ ударили по 5 населенным пунктам Белгородской области

Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись обстрелу и атакам дронов со стороны ВСУ. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинский беспилотник ударил по селу Илек-Кошары Ракитянского района. В результате там было повреждено авто, припаркованное на территории сельхозпредприятия.

В селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе был прилет снаряда. В складском помещении выбило окна, посечен фасад. Также дрон ВСУ сдетонировал в селе Белянка. Повреждены служебное помещение и легковушка.

Украинские силы обстреляли частный дом в селе Новое Волоконовского района. Там пострадала постройка.

Также беспилотник ВСУ атаковал территорию с/х предприятия в хуторе Рябики Валуйского округа. Повреждения получили два трактора и ангар.

Ранее дрон ВСУ подорвал гражданский автомобиль в Борисовском районе Белгородской области. Ранен мужчина.