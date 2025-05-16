Вооруженные силы Украины в прошлом году до освобождения российскими военными Курахово в Донецкой Народной Республике минометным обстрелом убили трех сотрудников Кураховской теплоэлектростанции и ранили еще четверых, сообщает РИА Новости .

«Частыми минометными обстрелами били по станции и в город», — рассказал один из сотрудников ТЭС Валентин Тамаш.

Во время обстрелов произошла авария на Кураховской ТЭС, где была бригада восстановительных работ после обстрелов. В результате погибли трое человек, еще четверо получили ранения.

Он отметил, что украинские солдаты вели огонь с территории местного детского лагеря и около высоковольтных линий в Южном микрорайоне.

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