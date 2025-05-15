Аналитик заявил, что ВСУ продолжают огонь несмотря на выезд Зеленского в Турцию

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, почему несмотря на поездку Зеленского в Стамбул ВСУ возводят понтонные переправы у Купянска в Харьковской области ночью, маскируют и убирают вооружение и технику, сообщает Общественное Телевидение России .

Как отметил эксперт, наблюдая за развитием ситуации, противник не пытается прекращать огонь и боевые маневры несмотря на президент Украины уже вылетел в Стамбул для проведения мирных переговоров с Россией. По мнению Михайлова, Зеленский, вероятнее всего, готовится сорвать переговоры.

«То есть мы видим и активность на всех локациях фронта, и то, что противник продолжает использовать беспилотные летательные аппараты, несмотря на то что их количество снизилось. Но буквально в течение вчерашнего дня они практически весь день держали в напряжении приграничные регионы России», — добавил специалист.

Также аналитик заметил, что и ВС РФ продолжает наступательные действия. 14 мая была освобождена Михайловка в ДНР, Котляровка, где украинские бойцы создали крупный укрепленный район. Осовобождение было целой операцией, а сейчас идет последовательное окружение с востока и запада укрепрайона с дальнейшим выходом на оперативный простор в сторону Краматорска и Славянска для полного освобождения ДНР.

Михайлов указал на важность стойкого продолжения боевых работ российскими солдатами, которые продолжают бороться круглосуточно и качественно, несмотря на спекуляции, пересуды, различные сценарии мирных переговоров на мировом политическом поле.