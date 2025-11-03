ВСУ убили мирного жителя в Херсонской области
Фото - © Unsplash.com
На фоне обстрелов ВСУ умер один мирный житель в Херсонской области. Еще один получил травмы, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
Украинские боевики атаковали Голую пристань. Погибшему было 54 года.
В Горностаевке на сброшенной с украинского беспилотника мине подорвался 45-летний мужчина. У него обнаружили осколочные ранения. Пострадавшего отвезли в больницу.
В Раденске и Великих Копанях Алешкинского муниципального округа противник нанес урон жилым домам и складскому помещению. Обошлось без жертв.
Также ВСУ устроили обстрел жилых домов в Днепрянах, Новой Каховке, Алешках, Каховке, Пролетарке, Обрывке и Песчановке.
