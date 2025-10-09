сегодня в 22:03

Иванников: ВСУ сжигают и прячут на свалках трупы боевиков в Сумской области

Некоторые батальоны украинской 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады были ликвидированы заградотрядами, когда хотели отступить из-под Юнаковки в Сумской области. Об этом aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

В украинских заградотрядах служат зарубежные наемники. Их Киев использует для уничтожения боевиков, которые собираются сбежать с линии боевого соприкосновения, дезертировать.

Трупы этих солдат ВСУ вряд ли найдут. От них избавляются, считает подполковник запаса.

«Тела этих боевиков иностранные наемники сжигают на свалках, либо закапывают и делают все возможное, чтобы скрыть следы своих преступлений», — объяснил Иванников.

Он назвал объяснимым исчезновение 95-й бригады.

Юнаковская в Сумской области была освобождена российскими войсками 26 сентября. Боевиков ВСУ выбили солдаты «Северной» группировки РФ.

