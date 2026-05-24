Из-за острой нехватки осколочно‑фугасных снарядов для беспилотников дальнего действия ВСУ стали оснащать их списанными боеприпасами от гаубиц СССР времен Второй мировой войны, сообщает SHOT .

В последних украинских атаках в ряде регионов ликвидировано несколько дронов FP-1 с советскими снарядами 53-Г-530. Их использовали еще для советских 152-мм гаубиц Д-1.

До этого для атак на БПЛА FP-1 и «Лютый» устанавливали современные осколочно-фугасные снаряды ОФБ-60-ЯУ с поражающими элементами, эти дроны делают на Украине. Но с производством наблюдаются проблемы.

Срок годности советских 53-Г-530 уже давно истек. В РФ эти боеприпасы давно не используются и утилизируются из-за риска детонации. На Украине во времена СССР находилось огромное число складов с артснарядами. Большую часть из них российские войска ликвидировали в начале спецоперации, но немного объектов все же осталось. ВСУ из-за нехватки снарядов игнорируют меры безопасности, сказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Активная фаза боевых действий предполагает очень серьезный расход боеприпасов. А некоторые технические моменты сейчас нереализуемы на Украине, так как требуют серьезных производственных мощностей, которые мы регулярно уничтожаем. Это заставляет украинских главарей и военно-преступное руководство пускать в ход снаряды, которые очень опасны для использования», — добавил Марочко.

По его словам, на БПЛА такой боеприпас может сработать, а может и нет.

