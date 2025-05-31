ВСУ снова атаковали Белгородскую область, есть многочисленные разрушения

Украинские войска в субботу атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области. Зафиксированы многочисленные разрушения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Двулучное Валуйского округа из-за удара дрона повреждены склад и автобус. В селе Шелаево посечен забор домовладения. В Грайворонском округе в поселке Чапаевский дрон сбросил взрывное устройство на соцобъект. Также пострадало административное здание предприятия.

В Шебекине БПЛА повреждены три здания предприятия, оборудование, автомобиль и линия электропередачи. Также в городе из-за прилета пострадало административное здание, автомобиль, социальный и коммерческий объекты.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадал частный дом, а также служебный микроавтобус на территории предприятия. В селе Нежеголь из-за обстрела повреждены три частных дома, линия электропередачи. Без света находятся жители одной улицы.

В селе Маломихайловка из-за нападения дрона загорелись машина и стоящий рядом трактор. Еще два БПЛА атаковали два легковых автомобиля и ГАЗель. Из-за удара другого дрона загорелся гараж. Света нет также на одной улице в селе Нижнее Березово-Второе, где повреждена линия электропередачи. В селе Муром пострадали территории двух домов.

В селе Лозовое Белгородского района дрон ударил по частному дому, пострадала также хозпостройка. В районе села Грушевка Волоконовского района из-за удара был поврежден КамАЗ, а также уничтожена одна единица техники на сельхозпредприятии.

Аварийные службы проводят восстановительные работы.

Ранее Гладков рассказал, что в течение мая от ударов ВСУ пострадали 92 мирных жителя Белгородской области. Обстановка в регионе остается крайне сложной из-за обстрелов.