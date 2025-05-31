Гладков назвал точное число пострадавших от ВСУ мирных жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении мая 2025 года регулярно обстреливали Белгородскую область. В результате вражеских атак 92 человека получили травмы различной степени тяжести, об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Когда погибают, когда получают ранения те, кто занимается мирными профессиями, конечно, это крайне сложные ситуации, и мы должны принимать экстренные меры. Многие из них уже приняты», — рассказал Гладков.

По словам губернатора Белгородской области, из-за постоянных обстрелов со стороны противника обстановка в регионе остается крайне сложной. Власти выделили еще 100 млн рублей на изготовление средств радиоэлектронной борьбы, которые необходимы для защиты области. Как только все необходимое будет произведено, системы РЭБ передадут в качестве усиления подразделениям «БАРС-Белгород» и «Орлан».

«Есть потери среди наших бойцов, много раненых. Враги пытаются вывести обстрелами и атаками беспилотными летательными аппаратами наше оборудование, которое, в свою очередь, защищает мирное население», — добавил Гладков.

Губернатор также подчеркнул, что власти не останавливают реализацию мирных проектов и будут восстанавливать дороги и другую гражданскую инфраструктуру.

Ранее Гладков сообщал, что в ходе обстрелов ВСУ 30 мая в регионе травмы получили четыре человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.