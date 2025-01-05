ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Калининском районе Горловки, сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР в своем Telegram-канале .

Горловка находится в 50 км севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Ранее в Запорожской области на трассе Васильевского муниципального округа Вооруженные силы Украины намеренно с помощью дрона ударили по автомобилю, в котором двигалась семья мирных жителей с 10-летним сыном.