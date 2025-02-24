В Дзержинске (бывший Торецк) Донецкой Народной Республики (ДНР) зафиксированы военные преступления украинских военнослужащих против мирного населения. Общественный международный трибунал приступил к формированию отчета о противоправных действиях ВСУ в этом освобожденном городе, которые применяли дроны для обстрела мирного населения, пишет ТАСС .

По информации руководителя трибунала и члена ОП РФ Максима Григорьева, отступающие украинские формирования использовали беспилотники-камикадзе для нападений на гражданских лиц. Документирование этих преступных действий неонацистских формирований и их пособников станет частью официального расследования.

«Сейчас наш трибунал работает по Дзержинску. Мы видим просто массовые расстрелы мирных граждан. Видим, что используется стрелковое оружие, дроны. По людям били дронами, прекрасно понимая, что это мирные жители. Их преследовали дронами-камикадзе до домов и сбрасывали боеприпасы», — рассказал Григорьев во время круглого стола, посвященного нарушению прав соотечественников за рубежом.

По словам Григорьева, у трибунала есть много доказательств того, что ВСУ атаковали мирное население намеренно. Имеется также информация, что убивать гражданских людей военнослужащим приказывало командование, а бойцы, в свою очередь, прекрасно видели, кто является их целью.

Ранее сообщалось, что в начале февраля 2025 года российским военным удалось полностью освободить от присутствия ВСУ Дзержинск в ДНР. Этот город был важным логистическим узлом для представителей киевского режима.