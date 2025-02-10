ВСУ расстреляли водителей шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском в ДНР

«Украинские военные зашли к нам на автобазу, хотели забрать несколько автобусов, которыми мы шахтеров возили. Те, кто пытался отстоять машины, были расстреляны», — рассказали бывшие сотрудники предприятия.

По их словам, сначала с территории предприятия был угнан весь транспорт, в том числе автобусы. Это произошло всего за несколько часов. Затем приехали грузовики, которые забрали все топливо, запчасти для транспорта и оборудование.

Экс-сотрудник добавил, что предприятие было градообразующим. Здесь трудились жители не только Красноармейска, но и соседних городов и поселков. Все сотрудники добирались до работы на корпоративных автобусах. До сегодняшнего дня сотрудников отпускали с рабочих мест независимо от оперативной обстановки и работы шахты.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что украинское командование ушло из Красноармейска (Покровска) в ДНР. Формированиями ВСУ в городе теперь управляют c территории Днепропетровской области.