Депутат Водолацкий: командование ВСУ покинуло Красноармейск

Украинское командование ушло из Красноармейска (Покровска) в ДНР несколько дней назад, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По его словам, формирования ВСУ, которые находятся в городе, остались без командования. Все руководство подразделений противника покинуло Красноармейск еще несколько дней назад.

Депутат добавил, что формированиями ВСУ в городе теперь управляют c территории Днепропетровской области. Именно туда, по словам Водолацкого, сбежало командование противника из Красноармейска.

В населенных пунктах в Днепропетровской области, по словам депутата, были организованы пункты управления, в которых находится командование ВСУ, ушедшее из Красноармейска.

Также Водолацкий отметил, что российские войска уже взяли город в клещи. ВС РФ перерезают противнику транспортные коммуникации, лишая находящихся в Красноармейске военных ВСУ снабжения и поставок вооружения.

По словам депутата, ВС РФ на данном направлении применяют особую тактику, чтобы «клещи замкнулись в кольцо», после чего бы образовался «котел». В дальнейшем его будут освобождать.

Ранее о том, что спецслужбы и командование ВСУ оставили Красноармейск, рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.