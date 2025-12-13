Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку прорвать оборону российской армии на северной окраине Красноармейска, но ничего не получилось. Со стороны района Шевченко бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили значительную часть военных противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Предварительно известно, что со стороны района Шевченко пытались прорваться представители киевского режима. Более 60 украинских военных были ликвидированы российской армией.

Также бойцы ВС РФ использовали «Киндал» для удара по объектам Украины, которые использует для своих целей ВСУ.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу», — сообщили в Минобороны.

Все цели успешно достигнуты и ликвидированы.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ во время боев за Красноармейск впали в панику после того, как их боевые группы стали пропадать, а техника начала взрываться.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.