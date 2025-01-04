ВСУ пытались атаковать Россию почти 20 беспилотниками за ночь

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Минобороны РФ: за ночь средства ПВО сбили 16 украинских БПЛА над Россией

Украинские боевики вновь попытались нанести удар беспилотниками по объектам на территории России. Средства ПВО успешно отразили атаку противника, сообщает Минобороны РФ.

Российские войска уничтожили 16 беспилотников ВСУ. 10 дронов ликвидировали под Брянском.

Три беспилотника уничтожили в Смоленской, еще по одному в Псковской, Ленинградской и Белгородской областях.

Ранее в районе Лужской губы Финского залива нашли беспилотник ВСУ. Его уничтожили.