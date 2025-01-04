В районе Лужской губы Финского залива обнаружили беспилотник
В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен и уничтожен БПЛА, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале.
«Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен», — отметил он.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», БПЛА пытался атаковать морской порт Усть-Луга. Там объявляли эвакуацию среди сотрудников.
Ранее в небе над Смоленской областью сбили два беспилотника ВСУ.