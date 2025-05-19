ВСУ пытаются прорвать границу России в районе Теткина

сегодня в 10:29

Украинская армия пытается прорвать государственную границу в районе населенного пункта Теткино в Курской области. В этот раз ВСУ использовали 50 человек, танк, инженерную машину и 3 БМП, сообщает Mash .

Попытки прорыва украинские солдаты начали предпринимать с 6 утра. С тех пор на линии от Теткина до поселка Ободы идет бой.

Накануне около 20 украинских диверсантов попытались прорваться в село Горналь. До этого в населенном пункте они удерживали монастырь. Попытки ВСУ не увенчались успехом.

За последний месяц российские войска отбили около 100 атак противника вдоль границы России. По мнению военкоров, активизация ВСУ связана с успешным созданием ВС РФ санитарной зоны в Сумской области.

Также украинская армия продолжает бить по мирным объектам в Курской области. В результате падения дрона в деревне Самоярдово загорелась крыша школы.