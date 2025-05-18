сегодня в 19:07

Украинская армия продолжает быть по мирным объектам в Курской области. В результате падения дрона в деревне Самоярдово загорелась крыша школы, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что школа еще стоится. Площадь пожара составила около 20×20 м.

По словам Хинштейна, в данном инциденте обошлось без пострадавших. Огонь ликвидировали. Серьезных последствий этого удара ВСУ нет.

«Школу обязательно достроим, как только это позволит оперативная обстановка! Уверен, что эти стены дождутся своих учеников!» — заключил врио губернатора.

Также он рассказал, что ночью из-за сброса взрывного устройства с БПЛА на жилой дом в селе Поды погибла 69-летняя женщина.