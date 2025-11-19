ВСУ предложили использовать собачьи патрули

На фоне продолжающейся мобилизации на Украине появилась необычная инициатива от бывшего командующего аэромобильными войсками ВСУ Ивана Якубца. Экс-военачальник предложил призывать в армию всех мужчин, имеющих служебных собак, формируя из них специальные наблюдательные группы, сообщает ТАСС .

По его мнению, такие команды из 2-3 человек с собакой могли бы значительно повысить эффективность обнаружения противника на передовой.

Данное заявление прозвучало в условиях критической нехватки личного состава в украинской армии, где военкоматы активизировали рейды по общественным местам.

Ранее командир батальона Юрий Береза уже предлагал снизить призывной возраст до 18 лет и распространить мобилизацию на женщин.

