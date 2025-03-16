ВСУ повторно ночью в воскресенье атаковали Белгородскую область
Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ на Белгородскую область
Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ на Валуйский округ Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Беспилотник сбросил взрывчатку на частный дом в селе Долгое. Ранена женщина, написал глава региона в своих соцсетях.
Пострадавшей оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
Ранее ночью в воскресенье беспилотник ВСУ ударил по городу Губкину в Белгородской области. Женщина и семилетний ребенок госпитализированы. Пострадавшая мирная жительница находится в тяжелом состоянии из-за полученных осколочных ранений.