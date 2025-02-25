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ВСУ потеряли с начала СВО более 123 тыс. единиц вооружений и военной техники

Украинская армия потеряла с 24 февраля 2022 года более 123 тыс. единиц вооружений и военной техники, пишет ТАСС .

Согласно данным последних сводок российского военного ведомства, к 25 февраля ВСУ потеряли 656 самолетов, 283 вертолета, 44 334 БПЛА, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 720 танков и других боевых бронированных машин,

Кроме того, в этом списке 1 521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21 992 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 32 085 единиц специальной военной автомобильной техники.

2024 год стал переломным в достижении целей специальной военной операции, Украина потеряла возможность производить вооружения и мобилизовывать военных, заявил ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Он отметил, что за 2024 год ВСУ потеряли 590 тысяч человек. А с начала СВО — свыше миллиона, сказано в публикации.