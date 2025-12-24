сегодня в 16:53

Военные группировки «Центр» сообщили, что украинские войска потеряли одну из ключевых линий снабжения после утраты контроля над населенным пунктом Светлое. Об этом представители группировки рассказали военному корреспонденту RT Хассану Нассру.

По их словам, потеря Светлого значительно осложнила логистику украинских сил в направлении Димитрова. Теперь снабжение подразделений ВСУ в этом районе стало затруднено.

Военные группировки «Центр» подчеркнули, что этот успех позволит российским силам усилить давление на позиции противника и затруднить его дальнейшие действия на данном участке фронта.

