Российские войска уничтожили 270 боевиков ВСУ в Курской области за сутки. Уничтожение боевиков противника в приграничном регионе продолжается, сообщает Минобороны РФ.

Также российские войска за сутки в Курской области вывели из строя семь бронемашин, два танка, два миномета, 28 машин ВСУ. Помимо этого, были уничтожены радиолокационная станция противовоздушной обороны, станция контрбатарейной борьбы, четыре пункта управления беспилотниками и два склада боеприпасов противника.

С начала боевых действий в Курской области ВСУ утратили 56,4 тыс. военных, 241 боевую машину пехоты, 1,6 тыс. бронированных машин, 1,7 тыс. автомобилей и другие виды техники.

Ранее пленный украинский солдат Евгений Фабрисенко признался, что он вместе с другими бойцами ВСУ, вошедшими в Русское Поречное в Курской области, изнасиловали восьмерых женщин. Мужчина раскрыл подробности надругательства над двумя россиянками.