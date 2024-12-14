ВСУ потеряли 145 военных за сутки в зоне группировки войск «Восток»
ВСУ потеряли живую силу и технику в Запорожье
ВСУ потеряли 145 человек в сутки и технику в Запорожской области от действий подразделений группировки войск «Восток», сообщили ТАСС в Минобороны.
По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, уничтожена боевая бронированная машина Maxxpro, автомобиль, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».
Боевые действия российские военные вели в районах Днепроэнергии, Новополя, Великой Новосёлки и Сторожевого, а также Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного и Луговского.
Ранее сообщалось, что в ЛНР российские силы уничтожили колумбийских наемников.