ВСУ потеряли 145 военных за сутки в зоне группировки войск «Восток»

ВСУ потеряли живую силу и технику в Запорожье
Спецоперация

ВСУ потеряли 145 человек в сутки и технику в Запорожской области от действий подразделений группировки войск «Восток», сообщили ТАСС в Минобороны.

По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, уничтожена боевая бронированная машина Maxxpro, автомобиль, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

Боевые действия российские военные вели в районах Днепроэнергии, Новополя, Великой Новосёлки и Сторожевого, а также Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного и Луговского.

Ранее сообщалось, что в ЛНР российские силы уничтожили колумбийских наемников.