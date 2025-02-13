ВСУ попытались сорвать транспортировку нефти в Новгородской области
Фото - © Igor Lijashkov / Фотобанк Лори
Украинская армия с помощью БПЛА пыталась атаковать распределительную станцию «Транснефть Балтика», которая находится в селе Песь Хвойнинского района Новгородской области, сообщает SHOT.
Атака произошла ранним утром. Так украинская сторона хотела сорвать транспортировку нефти. Сырье предназначалось на экспорт.
По предварительным данным, ВСУ использовали дрон типа «Лютый». Он был начинен кумулятивным зарядом КЗ-6, но при сбитии не произошло пожара или взрыва. Повреждений объектов и пострадавших не зафиксировано.
Минувшей ночью украинские боевики с помощью БПЛА вновь попытались нанести удары по объектам на территории России. Атаку успешно отразили. Российские средства ПВО уничтожили 83 беспилотника противника.