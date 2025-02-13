сегодня в 10:19

Украинская армия с помощью БПЛА пыталась атаковать распределительную станцию «Транснефть Балтика», которая находится в селе Песь Хвойнинского района Новгородской области, сообщает SHOT .

Атака произошла ранним утром. Так украинская сторона хотела сорвать транспортировку нефти. Сырье предназначалось на экспорт.

По предварительным данным, ВСУ использовали дрон типа «Лютый». Он был начинен кумулятивным зарядом КЗ-6, но при сбитии не произошло пожара или взрыва. Повреждений объектов и пострадавших не зафиксировано.

Минувшей ночью украинские боевики с помощью БПЛА вновь попытались нанести удары по объектам на территории России. Атаку успешно отразили. Российские средства ПВО уничтожили 83 беспилотника противника.