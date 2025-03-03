ВСУ попытались скрыть гибель бойцов после удара «Искандера» по полигону

Командование украинскими войсками попыталось скрыть гибель своих бойцов после удара российского «Искандера», который был проведен по полигону, сообщает RT .

По информации издания «Страна.ua», местные паблики написали о массовой гибели украинцев после ракетного удара на полигоне в Днепропетровской области. В частности, один из поддерживающих ВСУ военных пабликов вечером 2 марта отметил, что в стране произошла большая трагедия, о которой все молчат.

1 марта министерство обороны РФ сообщило, что военные с помощью ОТРК «Искандер» нанесли удар по украинскому полигону в Днепропетровской области. В результате ликвидированы до 150 солдат противника.

После этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сказала, что удар по украинскому полигону нанесли во время построения личного состава. Она подчеркнула, что за эту трагедию никто не наказан.