Депутат Рады потребовала отставку Сырского после удара «Искандера»

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области в субботу был нанесен во время построения личного состава.

«Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Никто не наказан, (главком ВСУ Александр — ред.) Сырский остается на должности», — написала Безуглая в своем Telegram-канале,

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ударом «Искандера-М» уничтожено до 150 военных ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в районе Новомосковска в Днепропетровской области в субботу.