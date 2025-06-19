ВСУ попытались атаковать регионы РФ дронами-камикадзе типа «Чаклун-В»
Украинцы предприняли попытку атаковать российские регионы беспилотниками типа «Чаклун-В», эти БПЛА-камикадзе похожи на «Лютый», сообщает SHOT.
Все эти украинские дроны были запущены из Черкасской области.
В Ростовской области РФ перехватили 5 таких БПЛА, по 12 — в Смоленской и Брянской областях.
Дроны противника были снаряжены боевой частью, который представляет собой пластит весом около 5 кг. Для налета на территорию РФ также использовали беспилотники кустарного типа.
Минувшей ночью российские системы ПВО уничтожили 81 БПЛА ВСУ самолетного типа.