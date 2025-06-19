81 украинский беспилотник ликвидирован над Россией за ночь
Прошедшей ночью на регионами РФ был сбит 81 дрон противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Это произошло с 21:20 18 июня до 06:40 19 июня. Аппараты перехватили с помощью дежурных средств ПВО.
19 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 17 — над Курской областью, 13 — над Смоленской областью, семь — над Волгоградской областью, шесть — над Орловской областью, по пять — над Ростовской областью и Крымом, по три — над Белгородской и Астраханской областями, два — над Рязанской областью, один — над Московским регионом.
Ранее мужчина пострадал при взрыве на территории частного предприятия в Шебекине Белгородской области. Его доставили в больницу. Пациент находится в тяжелом состоянии.