ВСУ пять раз за неделю целенаправленно атаковали школы в России

Российские школы за последнюю неделю пять раз подвергались преднамеренным ударам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном защите детей и образования в условиях вооруженных конфликтов, сообщает ТАСС .

«Не многие знают о том, а точнее не хотят знать, что только за последнюю неделю российские школы стали предметом целенаправленного нападения со стороны Вооруженных сил Украины. Пять раз», — подчеркнул дипломат.

Небензя также напомнил, что в прошлом году в Белгородской области дети учились дистанционно. Также в школах многих российских регионов теперь в обязательном порядке отрабатываются навыки безопасного поведения при обстрелах, атаках беспилотников, захвате заложников, проводятся учения по эвакуации и оказанию первой помощи.

Ранее мужчина погиб при ударе БПЛА в селе Головчино в Белгородской области.

