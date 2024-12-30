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ВСУ оттянули войска к границам с Днепропетровской областью для обороны

Украина оттянула большое количество войск к основной линии обороны рядом с границей с Днепропетровской областью на юго-западе от Покровска. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

Киев оттянул войска к населенным пунктам Новосергеевка, Новоалександровка и Надеждинка. Рядом с границей с Днепропетровской областью ВСУ подготавливают рубежи к обороне.

27 декабря в этом украинском регионе российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры. Были повреждены линии электропередачи.

Ранее российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Взрывы услышали и в Днепре.