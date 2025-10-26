ВСУ опять ударили беспилотниками по дамбе Белгородского водохранилища

Спецоперация

Украинские боевики опять попытались нанести удары по дамбе Белгородского водохранилища. Атаку противник предпринял примерно час назад, сообщает SHOT.

ВСУ пытались нанести удар с помощью БПЛА типа «Дартс».

Местные жители рассказали, что после попытки атаки прозвучал взрыв. В домах начали дрожать стекла.

Утром 25 октября ВСУ ударили по дамбе Белгородского водохранилища. Для этого противник применил три ракеты GMLRS. Плотина осталась цела. Однако получили повреждения здания с техническим оборудованием и механизмы.

