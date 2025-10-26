ВСУ опять ударили беспилотниками по дамбе Белгородского водохранилища
Украинские боевики опять попытались нанести удары по дамбе Белгородского водохранилища. Атаку противник предпринял примерно час назад, сообщает SHOT.
ВСУ пытались нанести удар с помощью БПЛА типа «Дартс».
Местные жители рассказали, что после попытки атаки прозвучал взрыв. В домах начали дрожать стекла.
Утром 25 октября ВСУ ударили по дамбе Белгородского водохранилища. Для этого противник применил три ракеты GMLRS. Плотина осталась цела. Однако получили повреждения здания с техническим оборудованием и механизмы.
