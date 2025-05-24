ВСУ обстреляли Тульскую область, три человека пострадали

Миляев сообщил о госпитализации двух пострадавших после обстрела ВСУ под Тулой

Рано утром 24 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Тульскую область, в результате чего три мирных человека пострадали, двоим из них потребовалась госпитализация. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам Миляева, ударом с дрона ВСУ повредили трубопровод с природным газом в Новомосковске. В результате происшествия три человека пострадали, одному оказали помощь на месте, а еще двоих увезли в больницу.

«В Кимовском районе при падении обломков беспилотника незначительно повреждены несколько частных домовладений. Пострадавших нет», — сообщил губернатор Тульской области.

Миляев напомнил населению региона о важности сохранять бдительность. В случае возникновения экстренной ситуации за помощью можно обратиться по короткому номеру «112».

Ранее Минобороны сообщило, что за утро дежурными средствами ПВО над российскими регионами сбили 94 украинских беспилотника. Один из дронов летел на Тульскую область.