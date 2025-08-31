ВСУ новым ударом ранили мужчину под Белгородом

сегодня в 14:01

В Борисовскую ЦРБ самостоятельно за помощью обратился мужчина, который пострадал во время атаки Вооруженных сил Украины по частному автомобилю в селе Новоалександровка Борисовского района Белгородской области. Медики госпитализировали пострадавшего с разными травмами, об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, несмотря на минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения спины, руки и голени, мужчина смог самостоятельно прийти в больницу за помощью. Все перечисленные ранения он получил в момент удара украинского дрона по его автомобилю.

«После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — рассказал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что за последние сутки киевский режим атаковал регион с помощью беспилотников 166 раз.