Гладков: ВСУ 166 раз ударили по Белгородской области за сутки Спецоперация сегодня в 10:06 Фото - © РИА Новости

Украинские боевики 166 раз ударили по Белгородской области за сутки. Противник использовал дроны и боеприпасы, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По Белгороду противник нанес удары двумя беспилотниками. ВСУ пытались атаковать Белгородский район с помощью 16 БПЛА. Борисовский район подвергся атакам 13 дронов. Валуйский муниципальный округ пытались атаковать 16 БПЛА. Волоконовский район подвергся удару одного дрона противника. По Грайворонскому муниципальному округу ВСУ пытался нанести удары 10 БПЛА. В Краснояружском районе противник нанес удары пятью боеприпасами и 28 БПЛА. Ракитянский район был атакован двумя беспилотниками. По Шебекинскому муниципальному округу ВСУ нанесли удары 25 боеприпасами. Также были совершены удары 48 БПЛА.